01 марта 2023, 08:32
Поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО внесли в Госдуму
Володин: в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО
Поправки в УК об ответственности за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольческих формирований, внесены в Госдуму. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Сегодня вместе с коллегами внесли на рассмотрение в Государственную думу поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции», — отметил спикер.
Реклама
Он обратил внимание, что эта законодательная инициатива обезопасит защитников страны, которые рискуют жизнью. Володин счел недопустимым любое распространение заведомо ложной информации в адрес ВС России. Нарушителей накажут штрафом до пяти миллионов рублей, исправительными работами или лишением свободы сроком до 15 лет.
Реклама
В канун Дня защитника Отечества Володин призвал не поздравлять с 23 Февраля тех, кто сбежал из страны.
Госдума РФ
Реклама
Реклама