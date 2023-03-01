Общество 01 марта 2023, 08:32 Поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО внесли в Госдуму Володин: в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО РИА «Новости»

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Поправки в УК об ответственности за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольческих формирований, внесены в Госдуму. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Сегодня вместе с коллегами внесли на рассмотрение в Государственную думу поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции», — отметил спикер.

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Он обратил внимание, что эта законодательная инициатива обезопасит защитников страны, которые рискуют жизнью. Володин счел недопустимым любое распространение заведомо ложной информации в адрес ВС России. Нарушителей накажут штрафом до пяти миллионов рублей, исправительными работами или лишением свободы сроком до 15 лет.

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В канун Дня защитника Отечества Володин призвал не поздравлять с 23 Февраля тех, кто сбежал из страны.