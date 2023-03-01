01 марта 2023, 14:55
Наказание за фейки и дискредитацию участников спецоперации ужесточат
Комитет Госдумы одобрил поправки по ужесточению наказания за фейки об участниках СВО
Внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за дискредитацию и распространение ложной информации об участниках специальной военной операции получил одобрение комитета по госстроительству и законодательству. Об этом сообщил ТАСС.
Документ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за распространение ложной информации о работе добровольческих отрядов в зоне специальной военной операции, если она привела к тяжким последствиям.
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Публичные действия по дискредитации российской армии, а также всех участников специальной военной операции приведут к пяти годам лишения свободы.
О законопроекте, который предусматривает ужесточение административной и уголовной ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что второе чтение документа пройдет в ближайший четверг, 2 марта. Глава нижней палаты парламента пояснил, что законопроект предусматривает штраф до пяти миллионов рублей за административное нарушение и до 15 лет лишения свободы, если совершенный проступок подпадает под уголовную статью.
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