Власть 01 декабря 2022, 20:25 Песков призвал с иронией относиться к слухам о перестановках в правительстве Представитель Кремля Песков опроверг слухи о грядущих перестановках в правительстве РИА «Новости»

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К сообщениям о «грядущих перестановках» в правительстве следует относиться с иронией, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не подтвердил информацию о возможных кадровых изменениях, сообщил ТАСС.

«Это пишут каждый день. Относитесь к этому с долей иронии», — посоветовал пресс-секретарь президента. Так он прокомментировал публикации в ряде Telegram-каналов, которые сообщали о якобы готовящихся перестановках в структурах правительства и крупных государственных компаний.

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Алексей Кудрин 29 ноября попросил президента Владимира Путина освободить его от должности председателя Счетной палаты России. Функционер рассказал, что отработал в госсекторе около 25 лет и теперь хочет заняться проектами, связанными с развитием «частных инициатив». Совет Федерации 30 ноября одобрил уход Кудрина в отставку. Председатель СФ Валентина Матвиенко пожелала ему удачной работы в «Яндексе» и выразила надежду, что с его приходом членов верхней палаты российского парламента будут чаще цитировать в прессе.

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