Важное 30 ноября 2022, 10:51 Алексея Кудрина отправили в отставку с должности главы Счетной палаты России Совет Федерации одобрил отставку Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты России РИА «Новости»

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Руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин ушел в отставку. Такое решение одобрил Совет Федерации, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Досрочное освобождение Алексея Кудрина от должности обсудили утром 30 ноября на 534-м заседании Совета Федерации. За отставку проголосовал 151 человек, еще один воздержался. Бывший глава Счетной палаты поблагодарил сенаторов и аудиторов за совместную работу. Председатель палаты Валентина Матвиенко пожелала ему успехов на новом месте — в «Яндексе».

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«Надеемся, что Совет Федерации с вашим приходом будет чаще [попадать] в топ „Яндекса“ с важными заявлениями», — сказала она.

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Сенаторы также внесли в повестку закон о федеральном бюджете на 2023 и два последующие года, поправки в законодательство об иноагентах, изменения в Трудовой кодекс в части дополнительных оплачиваемых выходных для тех, кто воспитывает детей-инвалидов, доклад председателя Госсовета Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса и другие вопросы.

Алексей Кудрин возглавлял Счетную палату с мая 2018 года, до этого с 1997-го работал в Минфине. Его место, по словам источника РБК, может занять первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Сам бывший чиновник займет пост в новом юрлице, которое создадут для российских активов «Яндекса».