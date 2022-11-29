29 ноября 2022, 10:55
Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты
Кудрин подал заявление президенту Путину об уходе с поста главы Счетной палаты
Алексей Кудрин заявил, что подал в отставку с должности главы Счетной палаты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — сообщил Кудрин. .
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Он добавил, что подал заявление президенту РФ в установленном порядке. По данным источника агентства, чиновник собирается перейти на работу в компанию «Яндекс».
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Председатель бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов уточнил, что представление главы государства об освобождении Кудрина от обязанностей руководителя Счетной палаты поступило. Источник агентства в верхней палате парламента заявил, что сенаторы рассмотрят вопрос отставки Кудрина уже 30 ноября.
Отставки
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