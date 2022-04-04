Песков призвал обсуждать информацию об убийствах в Буче «на максимально высоком уровне»

Россия категорически отвергает любые обвинения в убийствах гражданских лиц в украинской Буче и предлагает обсуждать эту тему на максимально высоком уровне, в том числе в Совбезе ООН. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта информация должна быть подвергнута серьезному сомнению», — процитировал представителя Кремля ТАСС.

Песков подчеркнул, что инициатива России рассмотреть тему в Совбезе была заблокирована, но российские дипломаты «продолжат активные усилия», чтобы все же продвинуть ее на повестку дня.

«Тема слишком серьезная», — считает пресс-секретарь главы государства.

Он призвал международных лидеров не спешить с обвинениями по ситуации в Буче, а запросить информацию из разных источников и «как минимум прислушаться» к аргументации России. По словам Пескова, специалисты Минобороны РФ нашли в материалах «признаки видеоподлога и различных фейков».

«Фактология, календарная последовательность событий также не говорят в пользу достоверности этих утверждений», — добавил Дмитрий Песков.

Украинские СМИ и соцсети местных политиков опубликовали кадры из Бучи с лежащими на земле связанными людьми. В Министерстве обороны России публикации назвали очередной провокацией Киева.