Захарова: Россия повторно подаст заявку в СБ ООН для рассмотрения провокации Украины в Буче

Великобритания отклонила заявку России на проведение заседания Совета безопасности (СБ) ООН по факту «преступных провокаций украинских военных» в Буче. Однако РФ вновь потребует рассмотреть ситуацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она написала об этом в Telegram-канале.

«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче», — написала Захарова.

Ранее она заявила, что провокации украинских военных в Буче могут быть связаны с действиями Запада. По ее мнению, западных политиков выдала оперативная реакция на кадры из города. Захарова заявила, что они сделали поспешные выводы по небольшому количеству снимков и не разобрались в ситуации.

Буча находилась в зоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которую Россия начала 24 февраля. Российские власти заявляли, что мирному населению ничего не угрожает, а все действия будут направлены на уничтожение военных объектов и устранение группировок националистов.