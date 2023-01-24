Власть 24 января 2023, 13:16 Песков предупредил, что поставки танков на Украину отразятся на отношениях России и ФРГ Представитель Кремля Песков: поставки танков Украине отразятся на отношениях ФРГ и России

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Германия рискует окончательно испортить отношения с Россией, если отправит танки Leopard на Украину. О возможных последствиях такого решения предупредил пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Его процитировал ТАСС.

«Подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений», — подчеркнул представитель Кремля.

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Он указал на то, что отношения России и Германии уже сейчас «находятся в достаточно низкой точке» и «сколько-нибудь субстантивного диалога» с ФРГ, как и с другими государствами Евросоюза и НАТО, нет.

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Германия пока медлит с отправкой танков на Украину, хотя на нее давят другие страны, не желая становиться первопроходцами в этом вопросе. Предполагается, что решение примут в ближайшее время. В немецком оборонном концерне Rheinmetall заявили о готовности поставить Украине 139 танков Leopard. Польша предрекла Германи международную изоляцию в случае отказа от этих поставок.