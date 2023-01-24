Мир 24 января 2023, 08:35 Немецкий концерн Rheinmetall может поставить Украине 139 танков Leopard — СМИ Германский концерн Rheinmetall заявил о возможности поставок 139 танков Leopard Киеву

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Представитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall заявил, что компания может поставить Украине 139 танков Leopard, если потребуется. Об этом он сообщил RedaktionsNetzwerk Deutschland(RND).

По его словам, 29 танков могут отправить к апрелю-маю этого года. Еще 22 единицы могут быть переданы в конце 2023 или в 2024 года. Он также добавил, что концерн может подготовить 88 старых танков Leopard 1. При этом не уточнил сроки их потенциальной поставки.

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Между тем власти Германии не спешат официально заявлять о военной помощи Киеву. На кону стоит не только судьба одной Украины, но и влияние США в Европе. Об этом ранее заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

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Польша рвется отправить Киеву танки Leopard 2, однако ждет одобрения Германии. При этом конкретных заявлений по этому поводу ни одна страна еще не сделала.

По мнению журналистов издания Politico, окончательное решение канцлера Германии Олафа Шольца по танкам для ВСУ зависит от американского лидера Джо Байдена.