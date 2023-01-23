Мир 23 января 2023, 10:48 Германии предрекли международную изоляцию в случае отказа поставлять танки Украине Замглавы МИД Польши Мулярчик: ФРГ окажется в изоляции при отказе отправить танки для ВСУ Unsplash

Читать 360tv в

Если Германия не согласится поставлять танки Leopard на Украину, то окажется в «международной изоляции». Об этом заявил Польскому радио замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

«Если Германия по-прежнему будет придерживаться этой позиции, то ее положение будет крайне слабым», — предрек он.

Реклама

По словам замглавы польского МИД, Германия осознает, что идет большая игра, которая касается не только Украины, но и влияния США в Европе.

Реклама

ФРГ пока откладывает вопрос о предоставлении танков, однако он может быть решен в ближайшее время, заявил ранее министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, пока руководству Германии стоит взвесить плюсы и минусы отправки бронированных машин. При этом страна не будет препятствовать поставкам танков для ВСУ из Польши.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский признал, что поставка нескольких десятков западных танков не решит проблему, ведь у России таких машин «тысяча». Однако он заверил, что отправка вооружения с Запада влияет на боевой дух и мотивацию украинской армии.