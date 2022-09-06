Песков предположил, что Путин узнает о приговоре Сафронову из СМИ | 360°

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Песков предположил, что Путин узнает о приговоре Сафронову из СМИ

Представитель Кремля Песков: Путин может узнать о приговоре журналисту Сафронову из СМИ

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Президент России Владимир Путин, вероятно, знает о приговоре бывшему советнику Роскосмоса, журналисту Ивану Сафронову. Возможно, он прочитает об этом в СМИ. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он не стал комментировать приговор.

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«Я не могу вам сказать, знает ли президент об этом приговоре, хотя с большой долей уверенности могу предположить, что узнает из сообщений СМИ. Сам же я не имею права комментировать это решение суда», — сказал Песков. Его процитировал ТАСС.

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Мосгорсуд накануне приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима за госизмену. Дополнительно ему назначили два года ограничения свободы после освобождения и штраф в полмиллиона рублей.

Сафронов много лет писал на военную и космическую тематики в газетах «Ведомости» и «Коммерсант» и даже входил в кремлевский пул. В июле 2020 года его задержали, заподозрив в передаче секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России иностранной спецслужбе.

Возглавлявший тогда Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что у советника не было доступа к секретным сведениям корпорации. Кроме того, в поддержку Ивана Сафронова выступили более 20 руководителей и представителей СМИ и общественных деятелей. Однако все это не уберегло его от сурового приговора.

Дмитрий Песков

Владимир Путин

Иван Сафронов

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