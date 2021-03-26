Песков пошутил о дубленке Путина

Где покупали дубленку президенту России Владимиру Путину, в которой он отдыхал в тайге в Туве, неизвестно. В этом признался пресс-секретарь Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

При этом он пошутил, что Путин сделал дубленки популярными: спрос на такую модель охотничьего костюма увеличился.

«Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки, хотя, наверное, в Сибири, в тайге, ее по-прежнему можно надевать — там очень холодно», — заявил Песков.

По его словам, пример президента популяризирует отечественные марки, отметило РИА ФАН.

Ранее владелица маленького ателье «Мастерская кожи и меха» Евгения Морозова рассказала, что дизайн дубленки, как у Путина, создала 3,5 года назад. Но предпринимательница не уверена, что костюм президента изготовили именно в ее ателье, поскольку на снимках на одежде не видно бирок. Цена похожего костюма из овчины — около 150 тысяч рублей на среднюю мужскую фигуру. Причем на мех идет 100 тысяч из этой суммы, остальное — работа мастеров.

Путин отдыхал в тайге 21 марта, в поездку он отправился с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства катался на вездеходе и посетил мастерскую, в которой руководитель ведомства обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки. Фотографии с отдыха российского лидера в тайге показала пресс-служба Кремля.