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    22 марта 2021, 13:05

    Песков объяснил, отчего Путин так сильно утеплился на отдыхе

    Анастасия Калинина

    Кремль показал кадры, на которых президент России Владимир Путин стоит в утепленном костюме коричневого цвета. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что глава государства находился с министром обороны Сергеем Шойгу в Туве, где в легком костюме не походишь.

    «Это была Тува. В Сибири особо в брюках, туфлях и пальто не походишь, поэтому экипировка сибирская», — передало РИА «Новости» его слова.

    Песков объяснил, отчего Путин так сильно утеплился на отдыхе | Изображение 1Источник фото: пресс-служба Кремля

    Накануне, перед отъездом из сибирской тайги, президент России Владимир Путин бросил в местную реку монетку, чтобы снова вернуться. После этого российский лидер выпил воды из колодца на берегу. Ранее Песков пояснил, что президент отправился «немного отдохнуть». В ходе поездки Владимир Путин и Сергей Шойгу прокатились по тайге на вездеходе, после министр показал свою мастерскую, где вырезает из сухих деревьев поделки.

    Ранее Путин заявил, что ключевой момент для России за последние 20 лет — это восстановление нашей страны как единого централизованного государства. В конце 1990-х годов Россия, по его словам, подошла к очень опасной черте.