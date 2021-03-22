Песков объяснил, отчего Путин так сильно утеплился на отдыхе

Кремль показал кадры, на которых президент России Владимир Путин стоит в утепленном костюме коричневого цвета. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что глава государства находился с министром обороны Сергеем Шойгу в Туве, где в легком костюме не походишь.

«Это была Тува. В Сибири особо в брюках, туфлях и пальто не походишь, поэтому экипировка сибирская», — передало РИА «Новости» его слова.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Накануне, перед отъездом из сибирской тайги, президент России Владимир Путин бросил в местную реку монетку, чтобы снова вернуться. После этого российский лидер выпил воды из колодца на берегу. Ранее Песков пояснил, что президент отправился «немного отдохнуть». В ходе поездки Владимир Путин и Сергей Шойгу прокатились по тайге на вездеходе, после министр показал свою мастерскую, где вырезает из сухих деревьев поделки.

Ранее Путин заявил, что ключевой момент для России за последние 20 лет — это восстановление нашей страны как единого централизованного государства. В конце 1990-х годов Россия, по его словам, подошла к очень опасной черте.