Ателье Петербурга засыпали звонками с просьбой сшить дубленку как у Путина

Дизайн дубленки, как у президента России Владимира Путина, создали в маленьком ателье в Санкт-Петербурге почти четыре года назад. Правда, там затруднились ответить, точно ли их костюм надел глава государства, сообщил сайт kp.ru.

«Мы не можем утверждать, что у президента дубленка именно нашего пошива. Но дизайн был создан нами», — призналась руководитель ателье Евгения Морозова.

Больше нигде нет фотографий с таким костюмом. Морозова хорошо помнит, как создавали этот костюм 3,5 года назад. К ним обратился постоянный клиент. Он очень торопился, просил выполнить заказ к осени. Говорил, что это будет подарок ко дню рождения его друзьям, с которыми он ездит на охоту. За основу мужчина дал свой дубленный костюм других цветов. По нему работники и выполнили эту модель, но с изменениями.

В компании работают два мастера: основательница ателье — 40-летняя мать двоих детей Евгения Морозова и ее помощник.

После того как стало известно о месте пошива дубленки Путина, ателье столкнулось с массовым ажиотажем. Морозова призналась, что повышенный интерес застал их врасплох. За последние несколько суток им позвонили столько же раз, сколько ранее за весь год.

«Просто какой-то шквал пошел, мы не успеваем принимать заказы», — рассказала владелица ателье.

Заказы идут из Москвы, Калининграда, Прибалтики и Владивостока. Звонили даже из Италии, клиент хочет поехать в Альпы в такой дубленке. Всего Морозова оформила около 20 предварительных заявок. Одна такая дубленка в ателье шьется почти две недели.

В этой утепленной коричневой дубленке Путин отдыхал с министром обороны Сергеем Шойгу в Туве в марте. Политики прокатились по тайге на вездеходе, после глава Минобороны показал свою мастерскую, где вырезает из сухих деревьев поделки.