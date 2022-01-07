Песков подтвердил будущие телефонные переговоры Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон могут в скором времени провести телефонный разговор. О такой возможности заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что точной даты и времени телефонных переговоров пока нет, сообщил «Интерфакс».

При этом он отметил, что контакты между двумя президентами могут согласовываться весьма оперативно. Поэтому нельзя исключать, что в ближайшие дни такой разговор может состояться, добавил он.

Макрон в пятницу провел пресс-конференцию в Париже, на которой заявил, что Франция продолжает диалог с Россией и он намерен в скором времени провести телефонную беседу с Путиным.

«У меня в последние недели было два обстоятельных разговора по телефону с президентом Путиным. И в ближайшие дни будет еще один разговор», — пояснил политик.

В конце декабря Путин и Макрон переговорили по телефону, подняв тему ситуации в Донбассе. Также на повестке были требования гарантий безопасности в Европе, которые Россия выдвинула НАТО и США.