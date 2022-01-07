Путину нужно предложить «пути отступления». Военные чиновники США раздают советы НАТО перед саммитом с Россией

Совет России проведет переговоры с НАТО в Брюсселе 12 января. Как сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, основными будут вопросы военной безопасности Европы. Также стороны обсудят ситуацию вокруг Украины и изучат меры для сокращения рисков начала военных действий. Бывшие высокопоставленные представители Пентагона призвали США и их союзников по НАТО предложить Владимиру Путину «путь отступления» с Украины, пишет иностранная пресса. Чего ждать от этих переговоров.

Давить нельзя отступить

Как пишет издание Times, любая уступка России со стороны НАТО будет воспринята Москвой как слабость, которой можно воспользоваться в будущем. Звучат призывы к президенту США Джо Байдену формулировать свои слова так, чтобы они «выглядели как уступка, существенно ничего в себе не несущая».

Отмечается, что принятие предложения России об отказе принятия Украины в НАТО будет выглядеть как слишком большая уступка. Эксперты издания отмечают, что НАТО мог бы санкционировать Байдену предложить президенту РФ Владимиру Путину отвести войска от границ Украины в обмен на вывод сил альянса с территории Польши или Прибалтики.

Бывший аналитик Министерства обороны США Эндрю Крепиневич уверен, что НАТО не следует идти на уступки Москве, поскольку это лишь усилит ее геополитическое влияние. В то же время отправку войск альянса на Украину он считает очень неправильной идеей, пишет RТ.

«На месте Байдена я бы предупредил Путина, что в случае нападения на Украину его ждут серьезные экономические последствия. Также США могут помогать Украине и без ввода войск, предоставив, например, оборонительное или разведывательное вооружение. Предлагая Путину выход, нельзя терять личное достоинство», — напомнил Крепиневич.

Эрик Эдельман, экс-заместитель министра обороны по вопросам политики при президенте Джордже Буше, уверяет, что все претензии России к НАТО основаны о ложном понимании ситуации между странами.

«Россия почему-то думает, что НАТО каким-то образом угрожает ей», — заявил Эдельман.

США не могут отказаться от диалога с Россией

Генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «360» призвал не обращать внимания на заявления бывших американских военных, поскольку диалог с Россией прежде всего важен именно Америке.

«Вопросов для обсуждения очень много. Если бывшие чиновники что-то там заявляют в Америке, это не значит, что саммит двух президентов нужно отменять или переносить. Это мнение частное бывших военных, не имеющих полномочий. Болтать можно все что угодно. Тем более в США, где бывшие военные остаются лоббистами оборонных предприятий, участвуют в политической деятельности, хотят на выборы, становятся сенаторами и конгрессменами», — сказал Михайлов. По его словам, заявления этих людей не имеют ничего общего с реальностью.

Он считает, что если бы президенту США Байдену на самом деле не нужна была платформа для переговоров с Россией, то МИД РФ не делал бы никаких открытых предложений с выносом их в публичное пространство. Михайлов допустил, что еще в ходе предновогодней беседы с Путиным Байден предложил России высказать свои требования и дождаться ответа.

«США не могут потерять лицо, не могут отказаться от диалога с Россией, иначе наша сторона тоже прекратит общение с ними по ядерным вооружениям. Для США это главный вопрос, а уже потом и все остальные», — считает эксперт. Он уверен, что повестка переговоров специально будет забиваться так называемыми мусорными темами: Украина, обвинения в нарушении прав человека и ситуация в Казахстане.

Михайлов считает, что США хотят замылить важные тезисы, которые проговаривает Россия, касающиеся мировой безопасности, не отвечая прямо на предложения по безопасности.

«Россия и США несут особую ответственность перед миром, у нас такой ядерный потенциал, что наши две державы могут уничтожить человечество за несколько минут», — отметил политолог.

Он считает, что России нужен трезвый диалог, не должно быть наплевательского отношения со стороны США. Он ожидает, что со стороны американцев возможны определенные провокации.

Михайлов сказал, что политическая верхушка США уже делает обвинения в сторону России из-за ситуации в Казахстане. Эксперту не нравится, что звучат упреки в вводе войск по линии ОДКБ, хотя Россия не участвует в конфликте и не является организатором протеста, являясь лишь главным гарантом безопасности на территории бывшего СССР.

«Это напрямую интересы Америки, им нужен хаос, создание бесконечных социальных и политических проблем. То, что мы видим в Казахстане, входит в логику американского курса против России», — заявил Михайлов.

Переговоры между Советом России и НАТО пройдут 12 января в Брюсселе.