СМИ назвали дату переговоров России и США по ситуации на Украине

Россия и США проведут переговоры по ситуации на Украине 10 января, сообщили СМИ. Тогда же страны обсудят контроль над вооружениями. Об этом сообщило AFP со ссылкой на Белый дом.

«США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января», — сказано в сообщении агентства.

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. В числе прочего, соглашение предполагает гарантии НАТО нерасширения альянса на территорию Украины.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что в случае, если НАТО и США откажутся от требований РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку напряженности.

В свою очередь, Запад в последние недели обвиняют РФ в эскалации вокруг Украины и намерении вторгнуться на территорию независимого государства. В Кремле неоднократно отвечали, что Россия не планирует ни на кого нападать, однако потенциально опасные для ее интересов действия без внимания не оставит.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что результативность встречи совета Россия — НАТО будет зависеть от того, станут ли все члены альянса и РФ разговаривать на равных условиях. Он отметил, что многое определится и за счет того, как будет сформирована повестка дня на переговорах.