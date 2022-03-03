Песков оценил важность договоренности России и Украины по гуманитарным коридорам

Делегации России и Украины договорились на переговорах организовать гуманитарные коридоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал понимание по этому вопросу очень важным.

«Понимание по гуманитарным вопросам в такой тяжелой ситуации очень важно», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Российско-украинские переговоры прошли вечером 3 марта в Беловежской пуще в Белоруссии. Стороны обсуждали ситуацию на Украине в течение нескольких часов. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что представители двух стран подняли военный и международно-гуманитарный вопросы, а также тему будущего политического урегулирования конфликта.

Главным вопросом Мединский назвал спасение людей. Он заявил, что стороны договорились открыть гуманитарные коридоры. Еще делегации обсудили возможность прекращения огня в коридорных зонах.

Советник президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что третий раунд переговоров пройдет в начале следующей недели. Встречу снова организуют на территории Белоруссии.