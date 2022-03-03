Украина сообщила, когда пройдет третий раунд переговоров с Россией

Советник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, когда пройдет третий раунд переговоров России и Украины. Делегации стран встретятся в начале следующей недели, уточнило БелТА.

Второй раунд завершился 3 марта в Беловежской пуще. Стороны условились о взаимодействии по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей Украины. В места, где ситуация наиболее напряженная, по ним доставят продукты и медикаменты.

Представители российской делегации по итогам переговоров, уточнило РИА «Новости», указали на необходимость третьего раунда для реализации не озвученных сегодня договоренностей. Некоторые из них нужно будет закреплять на уровне национальных ратификаций.

Уже достигнутые соглашения необходимо закрепить «в самые ближайшие дни или часы». Тянуть с реализацией нельзя, заметила российская сторона.

Помощник президента РФ Владимир Мединский уточнил, что главным решенным 3 марта вопросом стало спасение людей.