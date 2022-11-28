28 ноября 2022, 13:26
Песков отметил важность визита Токаева в Россию для укрепления двухсторонних связей
Представитель Кремля Песков заявил о важности визита Токаева в Москву
То, что первая после переизбрания поездка президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева совершена в Россию, говорит о важности отношений между двумя странами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
«Это очень важно, это лишний раз подчеркивает близость наших двух стран, важность, взаимную важность двусторонних отношений, как для Астаны, так и для Москвы», — сказал Песков.
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Он назвал Казахстан очень важным партнером и союзником России. Токаев прибыл в Москву 27 ноября. В понедельник, 28 ноября, состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Оба лидера примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России по видеосвязи.
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Токаев победил на досрочных выборах президента в Казахстане, 26 ноября он официально вступил в должность.
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