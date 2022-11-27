Мир 27 ноября 2022, 20:40 Токаев прилетел в Москву на переговоры с Путиным Президент Казахстана Токаев прилетел в Москву на переговоры с Путиным РИА «Новости»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел с официальным визитом в Москву. Он проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Они пройдут 28 ноября, сообщила пресс-служба главы республики.

«Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств. Кроме того, лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России», — отметили в пресс-службе.

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Как уточнили на сайте Кремля, Путин и Токаев планируют обсудить дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзничества стран. Также они должны подписать несколько двусторонних документов. Речь идет в том числе о Декларации между Россией и Казахстаном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

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Визит стал для Токаева первой зарубежной поездкой с момента его вступления в должность президента. Внеочередные выборы состоялись в Казахстане 20 ноября. Действующий глава республики получил 81,31% голосов избирателей. Инаугурация Токаева прошла 26 ноября.