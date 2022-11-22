Мир 22 ноября 2022, 08:31 Токаев победил на выборах президента Казахстана ЦИК Казахстана заявил о победе Токаева на выборах президента страны РИА «Новости»

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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на выборах лидера республики. Согласно итоговым данным ЦИК, он набрал 81,31% голосов, сообщил ТАСС. Инаугурация избранного президента республики состоится 26 ноября

По словам председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлана Абдирова, Токаев набрал на выборах 6 456 392 голоса, или 81,31% голосов избирателей. Такие данные представили территориальные комиссии областей и Алматы, Астаны и Шымкента. Явку избирателей оценили в 69,44%.

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На предыдущих выборах президента Казахстана в 2019 году Токаев заручился поддержкой 70,96% избирателей.

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Накануне президент России Владимир Путин уже поздравил Токаева с переизбранием на новый срок. По словам Путина, страны продолжат развивать сотрудничество и останутся партнерами и союзниками.