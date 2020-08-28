Песков отказался от прививки против коронавируса. У него на это есть причина
Официальный представитель Кремля напомнил, что уже переболел коронавирусом, поэтому не планирует прививаться от новой инфекции. Его слова привел ТАСС.
Речи не идет и о том, чтобы вводить вакцину всем сотрудникам президентской администрации в обязательном порядке.
«О каком-то, скажем так, тотальном и обязательном вакцинировании речи идти не может», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь Путина не стал исключать тот факт, что кто-то из аппарата президента мог принимать участие на ранних стадиях испытания вакцины в качестве добровольца.
В 2020 году не будут делать прививку от COVID-19 и маленьким россиянам, поскольку влияние препарата на детский организм пока не изучено.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Второй по счету препарат отечественного производства может пройти регистрацию по ускоренной схеме.