Песков отказался от прививки против коронавируса. У него на это есть причина

В администрации президента России не собираются проводить обязательную вакцинацию всех сотрудников от COVID-19. Прививку не будет делать и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что уже переболел коронавирусом, поэтому не планирует прививаться от новой инфекции. Его слова привел ТАСС.

Речи не идет и о том, чтобы вводить вакцину всем сотрудникам президентской администрации в обязательном порядке.

«О каком-то, скажем так, тотальном и обязательном вакцинировании речи идти не может», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Путина не стал исключать тот факт, что кто-то из аппарата президента мог принимать участие на ранних стадиях испытания вакцины в качестве добровольца.

В 2020 году не будут делать прививку от COVID-19 и маленьким россиянам, поскольку влияние препарата на детский организм пока не изучено.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Второй по счету препарат отечественного производства может пройти регистрацию по ускоренной схеме.