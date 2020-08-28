Детей не будут прививать от коронавируса в этом году

В Министерстве здравоохранения заявили, что в этом году детей не станут прививать от коронавируса. Влияние вакцины на детский организм еще предстоит изучить.

Свое заявление министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал в ходе выступления на Общероссийском родительском собрании. Мурашко отметил, что вакцинации детей не будет именно в этом году: «Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования».

Когда можно будет привить детей от коронавируса станет известно только после детального изучения влияние вакцины на ребенка. Тем не менее министр отметил, что в первую очередь рекомендуется привить педагогов старшего возраста.

Ранее в Минздраве сообщили, что студентов и сотрудников вузов не будут принуждать к сдаче анализа на коронавирус перед началом учебного года. Заявление было сделано в рамках методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции в вузах.

Российские ученные первыми в мире зарегистрировали вакцину от коронавируса. Накануне стало известно о поступление вакцины в гражданский оборот.