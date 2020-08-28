Вторую вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в ускоренном порядке

Вторую российскую вакцину от коронавирусной инфекции могут зарегистрировать в ускоренном порядке. Третий этап исследований будет идти параллельно после регистрации.

Об этом сообщил разработчик и заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков в эфире телеканала «России 24». По его словам, сейчас препарат проходит второй этап клинических испытаний. Его планируют закончить в сентябре.

На днях президент Владимир Путин рассказал, что вторая вакцина от коронавируса появится в России в сентябре. Он также сообщил, что его привитая первой вакциной дочь чувствует себя хорошо.

По словам министра здравоохранения страны Михаила Мурашко, сейчас на этапе регистрации находятся еще три вакцины от коронавируса. Среди них есть и зарубежные разработки, но они все будут производиться в России.