Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать игру футболистов сборной России. Минувшей ночью состоялся матч против сборной Сербии, который завершился счетом 0:5.

Журналисты попытались выяснить отношение Пескова к разгромному матчу, но безуспешно.

«А вот тут без комментариев», — передает РИА «Новости» его слова.

Капитан команды Георгий Джикия заявил, что игра сборной России с Сербией была позором. Он также попросил прощения у всех, «кто видел это». Капитан добавил, что ответственность за игру лежит полностью на плечах футболистов. В этот раз команду на поле вывел именно Джикия, потому что Артема Дзюбу временно отстранили из-за появившегося в Сети интимного видео.

Спортивный обозреватель и комментатор Алексей Андронов тоже считает, что игра российских футболистов была ужасной. Но проигрыш он связал не с отсутствием Дзюбы, а с тем, что у команды нет достойного вратаря. А решение Станислава Черчесова комментатор поддержал, потому что в раздевалках, по его мнению, надо работать, а не обсуждать коллег.