Крупный проигрыш сборной России объяснили отсутствием достойного вратаря, а не Дзюбы

Спортивный обозреватель и комментатор Алексей Андронов в разговоре с «360» согласился с тем, что минувший матч сборной России с командой Сербии был ужасным. Наши футболисты проиграли со счетом 0:5. Эксперт считает, что сейчас у сборной нет достойного вратаря.

«Удивительна форма, но неудивительно содержание. Потому что сборная играла ужасно. Даже при том тяжелом календаре и при том, что там явно была лишней игра с Молдавией, <…> если сборная не может выиграть ни одного матча и теряет место во второй корзине. На мой взгляд, абсолютно понятно, что у сборной нет вратаря на сегодняшний день. <…> Я был уверен, что мы выиграем. <…> Не очень понимаю, как это произошло», — рассказал комментатор

Алексей Андронов недавно выступил с предложением вернуть в сборную вратаря Игоря Акинфеева, который завершил карьеру.

В разговоре с «360» Андронов заявил, что поддерживает решение тренера Станислава Черчесова об отстранении от игры Артема Дзюбы. По его словам, на следующие сборы футболиста уже точно вернут.

«На этот матч Дзюбу не взяли по понятным причинам, и все это правильно. Потому что все шутки и разговоры были бы только о нем. И в раздевалке сборная должна работать, а не обсуждать Дзюбу и его достоинства с недостатками», — пояснил собеседник «360».

Сегодня ночью сборная России проиграла футболистам Сербии на выездном матче на стадионе «Райко Митич», который прошел в Белграде со счетом 0:5. Из-за этого Россия не прошла в высший дивизион турнира.