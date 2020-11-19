Капитан российской сборной извинился за разгром от Сербии

Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор Георгий Джикия капитан сборной России по футболу

Он добавил, что ответственность за матч «полностью лежит на футболистах». Джикия надел капитанскую повязку вместо нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, которого временно отстранили от игр в сборной после слитого в Сеть интимного видео.

Комментируя разгромное поражение, главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что сербы «заслуженно выиграли», поскольку были сильнее и лучше на поле.

«Другое дело, что у нас не было движения, мы были ниже того уровня, на котором можем быть», — привело его слова РИА «Новости».

Черчесов назвал отстранение Дзюбы правильным решением: «Не думаю, что Дзюба добавляет нам много чего в игре».

Комментируя возможность своей отставки, тренер заявил, что этот вопрос нужно адресовать не ему.