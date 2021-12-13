Песков объяснил решение давать QR-коды привившимся зарубежными вакцинами

Выдача сертификатов привившимся зарубежными вакцинами не будет означать их признания Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выдача сертификатов привитым от коронавируса зарубежными вакцинами означает признание не иностранных препаратов, а наличия антител», — сообщил журналистам Песков, его процитировал ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что на первое место при принятии сложных законопроектов всегда ставятся интересы людей. Поэтому правительство России готово к очень сложной и внимательной работе над законами о QR-кодах, в том числе если речь идет об общественном транспорте.

Песков отметил, что сейчас проект о QR-кодах в общественном транспорте сняли с рассмотрения из-за его сложности, но работа над ним, тем не менее, продолжится.

Вице-премьер Татьяна Голикова 13 декабря заявила, что с 1 января 2022 года QR-код можно будет получить при наличии антител к коронавирусу. Также его смогут выдать и привитым иностранными вакцинами, если у них подтвердится наличие антител.