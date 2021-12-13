Законопроект о введении QR-кодов на транспорте на этой неделе не дойдет до рассмотрения в первом чтении в Госдуме, сообщил РБК со ссылкой на близкий к правительству источник. Однако, как отмечается, работа над документом будет продолжена.

Также, как указано в материале, это подтвердили в Минтрансе и Госдуме.

В пресс-службе Минтранса отметили, что не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта в первом чтении, ведомство провело работу по его обсуждению с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, а также общественными организациями и перевозчиками.

«По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона», — сообщили в Минтрансе.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что с рассмотрения палаты будет снят законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. Он уточнил, что вопрос о снятии документа с рассмотрения будет обсуждаться 13 декабря на Совете Госдумы.

Близкий к правительству источник РБК сообщил, что пока «планируется продолжить проработку законопроекта о сертификатах на транспорте, а законопроект о праве вводить сертификаты в общественных местах будет рассмотрен в Госдуме».

Как рассказали изданию в пресс-службе Минтранса, это совместное решение Госдумы и ведомства с учетом позиции президента и консультаций министра с председателем правительства.

Направление законопроекта на доработку подтвердил изданию глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

«Мы видим, что над ним (законопроектом — прим. ред.) надо работать. Поэтому комитет 13 декабря на Совете Думы предложит этот законопроект перенести и еще раз детально изучить все плюсы и минусы», — отметил Москвичев.

По его словам, он не будет рассмотрен в первом чтении.

«Но мы не будем [процедурно] возвращать законопроект. Мы продолжим работу над ним совместно с Минтрансом», — отметил собеседник издания. Москвичев добавил, что надо просто взвешенно подойти ко всем тонким вопросам, которые необходимо решить в интересах пассажиров.

Законопроект об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов внесли на рассмотрение в Госдуму в середине ноября. Новые правила предлагалось ввести с 1 февраля до 1 июня 2022 года.