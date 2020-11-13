Песков объяснил «паузой вежливости» то, что Путин пока не поздравил Байдена

В Кремле дождутся официальных итогов президентских выборов в США. Только после этого российский лидер Владимир Путин поздравит победителя.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ждет провозглашения избранного американского президента. Слова официального представителя Кремля привело РИА «Новости».

«Это пауза вежливости, мы ничего не говорим про выборы», — подчеркнул Песков.

Выборы президента в Соединенных Штатах состоялись 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден, по предварительным данным, уже набрал необходимые 270 голосов выборщиков. Подсчет голосов в некоторых штатах еще не окончен. Дональд Трамп намерен отстаивать свою победу в суде. СМИ не исключили, что действующий президент объявит о решении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2024 году, если все же проиграет Байдену.

В CISA и GCC прошедшие выборы назвали «самыми безопасными» в истории государства. Никаких доказательств удаления, потери или изменений голосов какой-либо системой ведомства не обнаружили.