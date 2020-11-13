СМИ рассказали о планах Трампа в случае победы Байдена

В случае победы Джо Байдена на президентских выборах в США Дональд Трамп намерен заявить о планах баллотироваться в 2024 году. В Белом доме уверены: действующий президент знает, «что все кончено».

Некоторые советники уже прямо заявили Трампу, что шансов остаться в Овальном кабинете у него нет. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на источники в президентской администрации.

«Он знает, что все кончено», — заметил один из советников американского президента.

Четкого плана о том, как оспорить результат выборов, у Трампа нет. Но пока что он отказывается принять поражение и уже подал иски в нескольких штатах. Однако вероятность выявить достаточное количество нарушений для изменения исхода выборов очень низка.

Предполагается, что Дональд Трамп объявит о выдвижении кандидатуры на выборах 2024 года после подтверждения победы Джо Байдена. Скорее всего, это произойдет после сертификации штатами итогов голосования.

По предварительным данным, Байден уже набрал необходимые 270 голосов выборщиков. Однако в некоторых штатах страны до сих пор продолжается подсчет голосов.