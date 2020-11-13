Выборы в США назвали «самыми безопасными» в американской истории

Президентские выборы 2020 года в США признали «самыми безопасными» в истории государства. Такое заявление сделали Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности при министерстве внутренней безопасности (CISA) и правительственный координационный совет по инфраструктуре выборов (GCC).

В совместном заявлении ведомств говорится, что нет никаких доказательств удаления, потери или изменении голосов какой-либо системой голосования. Это сообщение появилось на сайте Агентства по кибербезопасности США. CISA и GCC считают, что выборы были честными и безопасными вопреки множеству «необоснованных претензий» и дезинформации.

«Выборы 3 ноября были самыми безопасными в американской истории», — подчеркнули ведомства.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитали, но официальных данных до сих пор нет. Тем не менее главные американские СМИ уже говорят о победе демократа Джо Байдена. Он объявил себя победителем. Многие мировые лидеры поздравили его.

Однако действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что демократы смошенничали и «украли» у него победу. Трамп обратился в суды нескольких штатов. Он намерен добиться пересмотров результатов голосования.

СМИ пишут, что если Байден все же официально победит, то Трамп объявит о своем намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.