Выборы в США назвали «самыми безопасными» в американской истории
В совместном заявлении ведомств говорится, что нет никаких доказательств удаления, потери или изменении голосов какой-либо системой голосования. Это сообщение появилось на сайте Агентства по кибербезопасности США. CISA и GCC считают, что выборы были честными и безопасными вопреки множеству «необоснованных претензий» и дезинформации.
«Выборы 3 ноября были самыми безопасными в американской истории», — подчеркнули ведомства.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитали, но официальных данных до сих пор нет. Тем не менее главные американские СМИ уже говорят о победе демократа Джо Байдена. Он объявил себя победителем. Многие мировые лидеры поздравили его.
Однако действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что демократы смошенничали и «украли» у него победу. Трамп обратился в суды нескольких штатов. Он намерен добиться пересмотров результатов голосования.
СМИ пишут, что если Байден все же официально победит, то Трамп объявит о своем намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.