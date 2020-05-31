    31 мая 2020, 15:16

    Песков объяснил, когда Путин объявит дату голосования по Конституции

    Анатолий Минкин

    Новую дату голосования по Конституции назначит президент России Владимир Путин. Он объявит ее, когда посчитает нужным. Такое заявление в ходе интервью сделал представитель Кремля Дмитрий Песков. Полностью оно выйдет в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
    Песков объяснил, когда Путин объявит дату голосования по Конституции

    Песков напомнил, что президент неоднократно просил не строить гипотез, а ориентироваться на данные по ситуации с коронавирусом.

    «Президент всех призывает не интуичить, а опираться именно на четкие данные от ученых, специалистов профильных ведомств. Вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату», — заявил Песков.

    Общероссийское голосование по Конституции изначально планировали провести 22 апреля. Но из-за ситуации с коронавирусом Владимир Путин заявил, что его нужно перенести. Он отметил, что решение о новой дате он примет только на основании данных специалистов, которые оценят эпидемическую обстановку в стране.

    После длительного перерыва к работе вернулась рабочая группа по Конституции. Сопредседатель Талия Хабриева заявила, что в заседании примут участие представители Центральной избирательной комиссии, которые расскажут, как идет подготовка к проведению голосования.

    В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации для ЦИК, в которых предложили провести голосование на улице, чтобы обезопасить граждан. Чтобы не было очередей, в надзорном ведомстве заявили, что голосование можно провести в течение нескольких дней.