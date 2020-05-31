Песков объяснил, когда Путин объявит дату голосования по Конституции

Песков напомнил, что президент неоднократно просил не строить гипотез, а ориентироваться на данные по ситуации с коронавирусом.

«Президент всех призывает не интуичить, а опираться именно на четкие данные от ученых, специалистов профильных ведомств. Вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату», — заявил Песков.

Общероссийское голосование по Конституции изначально планировали провести 22 апреля. Но из-за ситуации с коронавирусом Владимир Путин заявил, что его нужно перенести. Он отметил, что решение о новой дате он примет только на основании данных специалистов, которые оценят эпидемическую обстановку в стране.

После длительного перерыва к работе вернулась рабочая группа по Конституции. Сопредседатель Талия Хабриева заявила, что в заседании примут участие представители Центральной избирательной комиссии, которые расскажут, как идет подготовка к проведению голосования.

В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации для ЦИК, в которых предложили провести голосование на улице, чтобы обезопасить граждан. Чтобы не было очередей, в надзорном ведомстве заявили, что голосование можно провести в течение нескольких дней.