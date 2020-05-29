Голосование по поправкам в Конституцию может пройти на улице

Для безопасности в период разгула коронавируса Роспотребнадзор и ЦИК рекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию РФ на открытом воздухе. Перед зданиями избирательных участков предложили разбить тенты, а само голосование растянуть на несколько дней, чтобы не было очередей.

Как пишет РБК со ссылкой на рекомендации, которые утвердила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и согласовала глава ЦИК Элла Памфилова, избирательный участок на улице может представлять собой площадку с верандами, навесами или тентами.

«Вблизи каждой площадки для голосования должна быть санитарная комната с водоснабжением, оборудованная мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами или электросушилками, для обеспечения возможности мытья рук членами комиссии и участниками голосования», — говорится в рекомендациях.

Согласно этому предложению Роспотребнадзора и ЦИК, всем избирателям необходимо измерить температуру, а на участок люди должны прийти в масках, перчатках и со своими ручками. Паспорта в руки членам избирательной комиссии давать нельзя — их надо показать бесконтактным способом.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию планировали провести 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на более поздний срок. Пока точной даты нет. По последним данным, голосование может состояться в начале июля.