Рабочая группа обсудит с ЦИК подготовку к голосованию по Конституции 30 мая

Он отметил, что группа соберется, чтобы создать план по тому, как работать дальше.

«Цель — рассмотреть дальнейшую работу», — заявил депутат.

Однако сопредседатель группы Талия Хабриева уточнила, что в заседании примут участие социологи и представители ЦИК. Они должны рассказать о настроениях избирателей и том, как сейчас идет подготовка к голосованию.

«Есть намерение послушать социологов об отношении к поправками, о замере осведомленности населения о содержании поправок. И поскольку работа все-таки идет — послушаем представителей ЦИК», — заявила Хабриева.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию планировали провести 22 апреля. Но из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин перенес эту дату на неопределенный срок. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, новая дата пока не определена.

Однако Роспотребнадзор уже рекомендовал Центральной избирательной комиссии провести голосование на улице для безопасности граждан. В частности, надзорное ведомство предложило перед зданиями избирательных участков разбить тенты, а само голосование растянуть на несколько дней, чтобы не создавать очередей.