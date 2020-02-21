Песков не стал делать прогноз о столкновении России и Турции из-за Идлиба

«Не хотелось бы говорить о худших сценариях», — заявил представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать слова экспертов о вероятном столкновении российских и турецких военных в Сирии.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что сирийские военные продолжат вести борьбу с радикалами, которые находятся Идлибе.

«Террористические группировки, которые осуществляют агрессивные действия в отношении сирийской армии, должны быть нейтрализованы», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что во время прошлогодних переговоров в Сочи Турция пообещала ликвидировать террористические группировки в Идлибе, но вместо этого начала атаковать позиции сирийских военных.

Ранее Эрдоган объявил, что готов начать военную операцию в любой момент, так как Турция не намерена отдавать Идлиб Дамаску. Вечером в минувший четверг канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с Владимиром Путиным заявили, что готовы принять участие в переговорах с Турцией по ситуации в Идлибе.