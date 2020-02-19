«Худший сценарий»: Песков оценил военную операцию Турции в Идлибе

Начало военной операции турецкой армии против сирийских войск станет худшим развитием ситуации в Идлибе. Москва намерена и дальше вести переговоры с Анкарой для того, чтобы прекратить нагнетание обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Турция взяла на себя обязанности в рамках договоренностей в Сочи, заниматься нейтрализацией террористических группировок в Идлибе.

«Если речь идет об операции против легитимных сирийских вооруженных сил, то это, конечно, — худший вариант развития событий», — привел цитату представителя Кремля «Интерфакс».

При этом Песков отметил, что Россия продолжит вести переговоры с Турцией, чтобы не дать ситуации в Идлибе идти по пути дальнейшего нагнетания ситуации.

Представитель Кремля отметил, что после переговорах в Сочи в прошлом году Россия и Турция достигли взаимного удовлетворения. Однако после того, как с территории Идлиба на сирийские войска и российские военные объекты начались атаки боевиков Москва считает, что договоренности ни к чему не привели.

«На этом наше удовлетворение завершилось», — подчеркнул Песков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в любой момент он может начать военную операцию в Идлибе. По его словам, Анкара не намерена передавать город в подчинение Дамаску. Он подчеркнул, что сирийские войска должны уйти.

В последние месяцы ситуация в зоне деэскалации в Идлибе в последнее время обострилась. Турция обвинила армию Сирии и военно-космические силы России в атаке на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе. Дмитрий Песков ответил, что основные удары сирийская армия наносит по боевикам, которые активизировались в последнее время. Ни о какой атаке на мирное население речи не шло.