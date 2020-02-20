Германия и Франция предложили Путину встретиться с Эрдоганом
Об этом сообщается на сайте президента России.
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В свою очередь, МИД РФ выразил серьезную озабоченность о том, что турецкие вооруженные силы поддерживают боевиков в Сирии. Как сообщили в ведомстве, инцидент, который произошел в четверг, нарушает договоренности Москвы и Анкары о размежевании оппозиции и террористов. Он может поспособствовать дальнейшей эскалации конфликта в Сирии.
«Особое внимание уделено вопросам урегулирования сирийского кризиса в контексте резко обострившейся обстановки в Идлибе в результате агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и мирных жителей. Акцентирована важность недопущения негативных гуманитарных последствий для гражданского населения», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте президента России.
Помимо этого Путин выразил Меркель соболезнования в связи с гибелью восьми человек в результате стрельбы в барах немецкого Ханау.