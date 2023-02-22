Власть 22 февраля 2023, 13:10 Песков не ответил, будет ли Путин выступать на митинге-концерте в «Лужниках» Песков не стал комментировать участие Путина на митинге-концерте в «Лужниках» 22 февраля Пресс-служба Кремля

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Митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, пройдет в «Лужниках» в Москве 22 февраля. Однако в Кремле не стали отвечать, будет ли на нем присутствовать президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«Я пока без ответа оставлю ваш вопрос. Если это произойдет, мы вас проинформируем», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее сообщалось, что концерт в «Лужниках» станет продолжением послания главы государства Федеральному собранию. Он будет посвящен не только Дню защитника Отечества, но и годовщине спецоперации на Украине.

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Накануне российский лидер выступил перед Федеральным собранием. В своем послании Владимир Путин затронул тему спецоперации, западные санкции, международные отношения и меры поддержки населения.

Он поблагодарил россиян за поддержку СВО, за их патриотизм. Путин напомнил, что Запад еще задолго до спецоперации начал снабжать Украину вооружением, чтобы нанести удар по России.