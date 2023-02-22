22 февраля 2023, 13:10
Песков не ответил, будет ли Путин выступать на митинге-концерте в «Лужниках»
Песков не стал комментировать участие Путина на митинге-концерте в «Лужниках» 22 февраля
Митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, пройдет в «Лужниках» в Москве 22 февраля. Однако в Кремле не стали отвечать, будет ли на нем присутствовать президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».
«Я пока без ответа оставлю ваш вопрос. Если это произойдет, мы вас проинформируем», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Ранее сообщалось, что концерт в «Лужниках» станет продолжением послания главы государства Федеральному собранию. Он будет посвящен не только Дню защитника Отечества, но и годовщине спецоперации на Украине.
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Накануне российский лидер выступил перед Федеральным собранием. В своем послании Владимир Путин затронул тему спецоперации, западные санкции, международные отношения и меры поддержки населения.
Он поблагодарил россиян за поддержку СВО, за их патриотизм. Путин напомнил, что Запад еще задолго до спецоперации начал снабжать Украину вооружением, чтобы нанести удар по России.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Послание Путина Федеральному собранию 2023
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