Власть 10 февраля 2023, 09:32 Путин посетит митинг-концерт в «Лужниках» 22 февраля — РБК РБК: Президент Путин посетит митинг-концерт в «Лужниках» 22 февраля Пресс-служба Кремля

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Кремль собирается провести большой митинг-концерт 22 февраля. Президент России Владимир Путин, предположительно, будет участвовать в мероприятии, оно состоится в спорткомплексе «Лужники». Об этом сообщил РБК со ссылкой на три источника.

Один из них заявил, что митинг станет как бы продолжением послания главы государства Федеральному собранию, которое запланировано на 21 февраля. Оба события хотят провести максимально близко к годовщине начала спецоперации на Украине — 24 февраля.

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Однако депутаты Государственной Думы Евгений Москвичев и Денис Парфенов говорили ранее, что послание Федеральному собранию может пройти 22 февраля — в годовщину признания ДНР и ЛНР. Об этом писало РИА «Новости».

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Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на запрос издания, что пока ему нечего сказать о возможном мероприятии в «Лужниках».

Путин участвовал в митинге-концерте в «Лужниках» 18 марта 2022 года. В этот день отмечалась восьмая годовщина вхождения Крыма в состав РФ.