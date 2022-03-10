Канцлер Германии начал переговоры о встрече Путина и Зеленского

Украина попросила Германию организовать встречу президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Немецкий канцлер Олаф Шольц занялся переговорами со всеми сторонами.

Заявление заместителя руководителя офиса украинского президента Игоря Жовквы прокомментировали для РИА «Новости» в пресс-службе правительства Германии.

«Федеральный канцлер ведет переговоры со всеми сторонами», — подчеркнули в ведомстве.

Немецкие СМИ писали, что Жовква попросил у Щольца помощи в организации встречи Путина и Зеленского. Он также заявлял о готовности украинского лидера к «прямому диалогу» с президентом РФ и дипломатическому разрешению конфликта.

Главным условием для переговоров в офисе Зеленского назвали прекращение огня и вывод российских войск с украинских территорий.