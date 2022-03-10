Лавров заявил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передало РИА «Новости».

Лавров сообщил, что на переговорах с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой затронули в том числе тему возможной встречи Путина и Зеленского.

«Мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему», — сказал Лавров.

Для того чтобы президенты России и Украины смотри встретиться, нужно заниматься подготовительной работой, а она идет по белорусскому треку, добавил Лавров.

«Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет», — заявил он.

Лавров в четверг встретился с Кулебой в Анталье. Инициатором переговоров выступили турецкие власти. Министры говорили примерно полтора часа. После завершения Кулеба признался, что переговоры с Лавровым стали для него одними из самых тяжелых в жизни, передавало РИА ФАН.