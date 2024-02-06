Важное 06 февраля 2024, 13:05 Песков назвал возможную дату послания Путина Федеральному собранию Песков не исключил обращение Путина к Федеральному собранию в конце февраля Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Президент Владимир Путин может обратиться к Федеральному собранию в конце февраля или начале марта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

В СМИ появилась информация о том, что послание президента Федеральному собранию может пройти в период между 23 февраля и 8 марта.

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«Мы не можем этого исключать», — ответил Песков журналистам на просьбу подтвердить информацию.

Официальный представитель Кремля уже говорил о том, что Путин готовится к посланию Федеральному собранию. Как уточнял Песков, обычно это занимает несколько месяцев. Он обещал своевременно информировать о сроках оглашения послания.

В прошлом году российский лидер выступал с посланием Федеральному собранию 21 февраля. А в середине марта 2023 года Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам реализации выступления.