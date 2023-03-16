Важное 16 марта 2023, 16:53 Путин утвердил перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию Кремль: Путин поручил обеспечить отпуск участникам СВО не менее 14 дней раз в полгода РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам реализации послания Федеральному собранию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил Министерству обороны, МВД, ФСО, ФСБ, МЧС и Росгвардии обеспечить участникам специальной операции, обладающим специальными званием, отпуск раз в шесть месяцев общей продолжительностью 14 суток.

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Срок выполнения поручения — до 15 апреля 2023 года, ответственными назначены главы соответствующих ведомств.

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Также Путин поручил утвердить и реализовать предоставление наемного жилья на льготных условиях сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса. Согласно тексту документа, наибольшее внимание нужно уделить городам, в которых находятся значимые организации ОПК.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о начале работы фонда помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов.