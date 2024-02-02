Общество 02 февраля 2024, 14:12 Песков сообщил о подготовке к посланию президента Федеральному собранию Песков: подготовка к посланию президента Федеральному собранию идет РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам о подготовке к посланию главы государства Федеральному собранию. По его словам, обычно она занимает несколько месяцев, сообщило РИА «Новости».

«Будем своевременно вас информировать о сроках оглашения послания», — добавил представитель Кремля.

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В 2023 году Владимир Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля. В середине марта глава государства утвердил перечень поручений по итогам реализации послания.

Одним из них было поручение в адрес Минобороны, МВД, ФСО, ФСБ, МЧС и Росгвардии. Оно касалось обеспечения участников СВО, обладающих специальными званием, отпуском раз в шесть месяцев общей продолжительностью 14 суток.

Помимо этого, президент распорядился утвердить и реализовать предоставление наемного жилья на льготных условиях сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса.