Власть 01 декабря 2022, 20:49 Песков назвал условие для переговоров с США об обмене заключенными Представитель Кремля Песков: диалог об обмене заключенными с США возможен только в тишине Pixabay

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Россия и США могут обсудить тему взаимного обмена заключенными, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, переговоры по этому вопросу должны проходить «в тишине», сообщил ТАСС.

Власти не считают нужным выступать с публичными заявлениями по теме обмена заключенными.

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«Мы не говорим об этом и всех призываем молчать на эту тему. Подобные дела могут обсуждаться только в тишине», — отметил Песков. Он уточнил, что до конца года в администрации президента не планируют связываться с американской стороной.

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Ранее в США заявляли о желании вернуть баскетболистку Бриттни Грайнер. Американскую спортсменку признали виновной в контрабанде наркотиков. Она согласилась с предъявленными обвинениями и выступила с признательными показаниями, после чего суд отправил ее в тюрьму на девять лет. Грайнер также приговорили к штрафу в миллион рублей. Обвинитель запрашивал для олимпийской чемпионки в составе сборной США 9,5 лет колонии. Позже защита спортсменки обжаловала приговор, но Мособлсуд оставил решение в силе.