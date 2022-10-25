Мособлсуд не изменил приговор американке Грайнер по делу о контрабанде наркотиков | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 15:40 Мособлсуд не изменил приговор американке Грайнер по делу о контрабанде наркотиков Мособлсуд оставил в силе девятилетний приговор американской баскетболистке Грайнер

Читать 360tv в

Московский областной суд не удовлетворил жалобу на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Вердикт вынесли на заседании 25 октября.

Девятилетний приговор по делу о контрабанде наркотиков спортсменке оставили в силе. Суд зачел пребывание Грайнер в следственном изоляторе из расчета один день за полтора. Она находилась в СИЗО с 17 февраля.

Реклама

На процессе адвокат ходатайствовал об отмене приговора, но гособвинение потребовало отказать в жалобе.

Реклама

Грайнер принимала участие в процессе по видеосвязи из следственного изолятора и не ждала чуда. Спортсменка находится в том же СИЗО, куда ее поместили после обвинения.

Грайнер задержали в московском аэропорту. В багаже у спортсменки правоохранители обнаружили картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.

В августе суд в Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Ей также назначили штраф в миллион рублей. Суд признал вину спортсменки по двум статьям.