Мособлсуд не изменил приговор американке Грайнер по делу о контрабанде наркотиков | 360°

25 октября 2022, 15:40
Мособлсуд не изменил приговор американке Грайнер по делу о контрабанде наркотиков
Мособлсуд оставил в силе девятилетний приговор американской баскетболистке Грайнер
Московский областной суд не удовлетворил жалобу на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Вердикт вынесли на заседании 25 октября.
Девятилетний приговор по делу о контрабанде наркотиков спортсменке оставили в силе. Суд зачел пребывание Грайнер в следственном изоляторе из расчета один день за полтора. Она находилась в СИЗО с 17 февраля.
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На процессе адвокат ходатайствовал об отмене приговора, но гособвинение потребовало отказать в жалобе.
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Грайнер принимала участие в процессе по видеосвязи из следственного изолятора и не ждала чуда. Спортсменка находится в том же СИЗО, куда ее поместили после обвинения.
Грайнер задержали в московском аэропорту. В багаже у спортсменки правоохранители обнаружили картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.
В августе суд в Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Ей также назначили штраф в миллион рублей. Суд признал вину спортсменки по двум статьям.
Суд
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