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    06 апреля 2022, 12:02

    Песков назвал отвод войск из-под Киева жестом доброй воли

    Представитель Кремля Песков назвал отвод российских сил из Киевской области жестом доброй воли

    Александр Блинов

    Россия вывела войска из Киевской области в качестве жеста доброй воли, чтобы создать условия для переговоров с украинской стороной. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью французскому телеканалу LCI, передало РИА «Новости».

    Песков назвал отвод войск из-под Киева жестом доброй воли

    «Мы хотели сделать жесть доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров», — сказал Песков, комментируя отвод российских сил из-под Киева.

    Представитель Кремля пояснил, что на такой шаг пошли, чтобы поспособствовать российско-украинским переговорам.

    В конце марта по итогам очных переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле российская сторона объявила о намерении существенно сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Войска РФ вскоре отвели из Киевской области.

    Песков в интервью LCI также опроверг сообщения, что власти России якобы вынашивают планы физического устранения президента Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера заявил, что это неправда.

    Накануне Песков не исключил возможность встречи Владимира Путина и Зеленского, но только после согласования текста двустороннего договора.