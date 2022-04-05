Кремль обозначил позицию по встрече Путина и Зеленского

В Кремле не отвергают возможность встречи российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Но она может состояться только после согласования документа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом написало РИА «Новости».

Позиция Кремля по встрече Путина с Зеленским не менялась, подчеркнул Песков. По его словам, вероятность такой встречи не исключают после согласования документа.

Представитель Кремля таким образом прокомментировал слова Зеленского, ранее выразившего опасения, что его встреча с Путиным может так и не состояться.

Пескова также спросили, можно ли утверждать, что российско-украинский переговорный процесс под угрозой. Он ответил, что такую информацию они предпочитают не разглашать.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что условием для саммита Путина и Зеленского является достижение конкретного результата на переговорах между делегациями России и Украины.

Организовать встречу ранее вызвался турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.